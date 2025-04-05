Уборщица начала карьеру модели благодаря случайному видео в соцсетях (фото)

История 28-летней жительницы Таиланда Ноппажит "Мин" Сомбунсате напоминает сюжет голливудского фильма. Девушка из простой уборщицы превратилась в звезду соцсетей и модель с контрактами от известных брендов.

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Об этом пишет Oddity Central.

Все изменилось после случайной встречи девочки с фотографом Семеном Резчиковым в Бангкоке (Таиланд).

Мин, мать двоих детей, работала дворником на улицах столицы, когда Резчиков, очарованный ее естественной красотой, незаметно сделал несколько снимков и позже подошел к ней, чтобы показать фотографии и выразить восхищение. Встречу он заснял на телефон и выложил в TikTok. Видео мгновенно стало вирусным, вызвав шквал интереса к таинственной красавице. Ролик набрал более 4,1 млн просмотров.

История Мин быстро разлетелась по СМИ, и вскоре на нее обратили внимание модельные агентства Фото: TikTok

История Мин быстро разлетелась по СМИ, и вскоре на нее обратили внимание модельные агентства. Одним из первых предложений стало участие в преображении от знаменитого тайского визажиста Нонг Чата. Он превратил Мин в героиню культового тайского фильма "Дьявольское искусство 2", а фотографии с этого проекта вновь стали хитом в соцсетях.

С тех пор Мин начала работать моделью для бренда косметики Browit и получила предложения от других компаний и маркетинговых агентств. Недавно она заявила, что увольняется с работы дворником, чтобы полностью посвятить себя модельной карьере.

Ранее Фокус сообщал, что модель перенесла столько операций, что ее перестали узнавать по паспорту. Яна Прасерес подверглась множеству вмешательств хирурга, включая полную "гармонизацию" лица, несколько ринопластик и подтяжку тела. Всего на изменения внешности она потратила более 980 000 долларов.

Также стало известно, что модель заработала более 1 млн фунтов стерлингов, переодеваясь в эльфа. Иви Риз начала свой карьерный путь в 19 лет и за 9 лет стала одной из ключевых фигур в искусстве перевоплощения, заслужив прозвище "Регина Джордж мира косплея". Девушка не планирует останавливаться на достигнутом.