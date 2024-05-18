"Стане в нагоді в Україні": Франція тренує спецпідрозділ, — RTL

Цей спеціалізований підрозділ також відповідає за виявлення ворожих позицій, пошук точок входу у ворожі траншеї і навіть за координацію дій штурмових підрозділів.

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У межах масштабних військових навчань НАТО в Естонії, Франція проводить тренування спеціалізованого підрозділу, призначеного для можливого використання в Україні. Про це повідомляє французьке видання RTL.

За даними джерела, у навчаннях в Естонії бере участь 14 000 військовослужбовців НАТО. Основна мета полягає в демонстрації Росії, що будь-яка думка про вторгнення в цю країну є поганою ідеєю.

"І наша армія скористалася нагодою перевірити навички новенького підрозділу, який стане в нагоді в Україні. Група FRAN, відповідальна за непомічений вихід за межі лінії противника, надання розвідувальної інформації та захоплення окопів", — пише французьке видання.

Старший сержант Квентін, який бере участь у навчаннях, поділився з кореспондентом інформацією про навички, які його підрозділ відпрацьовує.

"Ми будемо проникати ближче до ворожих ліній або навіть обходити їх. Звідти у нас буде два рішення з точки зору розвідки. Запустити безпілотник або по-старому — очима", — розповів він.

За словами французького солдата, на тренуваннях в Естонії вони мають можливість відпрацьовувати свої навички в умовах, близьких до рівнинного ландшафту України.

"Тому для нас це дуже цікаво", — пояснює він.

Ці військові проводять багато часу, навчаючись умінню потайки перебувати в кущах, одягнених у камуфляжний одяг, і оперувати малими безпілотними апаратами для розвідки. Крім простого спостереження за рухами противника, цей спеціалізований підрозділ також займається виявленням ворожих позицій, пошуком точок доступу до ворожих окопів і навіть координацією дій штурмових загонів.

"Ми просто будемо там, щоб за допомогою безпілотника допомогти підрозділам, які збираються потрапити в траншею, кажучи: "Гаразд, там, за 20 метрів перед вами, є один хлопець, є два хлопці", — пояснює учасник навчань.

Нагадаємо, що 2 травня в інтерв'ю британському виданню The Economist Макрон заявив, що в разі прориву фронту російськими військами і за умови запиту від України, потрібно поставити питання про введення західних військ в Україну.