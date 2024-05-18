"Пригодится в Украине": Франция тренирует спецподразделение, — RTL

Это специализированное подразделение также отвечает за выявление вражеских позиций, поиск точек входа во вражеские траншеи и даже за координацию действий штурмовых подразделений.

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В рамках масштабных военных учений НАТО в Эстонии, Франция проводит тренировки специализированного подразделения, предназначенного для возможного использования в Украине. Об этом сообщает французское издание RTL.

По данным источника, в учениях в Эстонии участвует 14 000 военнослужащих НАТО. Основная цель заключается в демонстрации России, что любая мысль о вторжении в эту страну является плохой идеей.

"И наша армия воспользовалась случаем проверить навыки новенького подразделения, которое очень пригодится в Украине. Группа FRAN, ответствена за незамеченный выход за пределы линии противника, предоставление разведывательной информации и захват окопов", — пишет французское издание.

Старший сержант Квентин, принимающий участие в учениях, поделился с корреспондентом информацией о навыках, которые его подразделение отрабатывает.

"Мы будем проникать ближе к вражеским линиям или даже обходить их. Оттуда у нас будет два решения с точки зрения разведки. Запустить беспилотник или по старинке — глазами", — рассказал он.

По словам французского солдата, на тренировках в Эстонии они имеют возможность отрабатывать свои навыки в условиях, близких к равнинному ландшафту Украины.

"Поэтому для нас это очень интересно", — объясняет он.

Эти военные проводят много времени, обучаясь умению скрытно находиться в кустах, одетых в камуфляжную одежду, и оперировать малыми беспилотными аппаратами для разведки. Помимо простого наблюдения за движениями противника, это специализированное подразделение также занимается обнаружением вражеских позиций, поиском точек доступа к вражеским окопам и даже координацией действий штурмовых отрядов.

"Мы просто будем там, чтобы с помощью беспилотника помочь подразделениям, которые собираются попасть в траншею, говоря: "Ладно, там, в 20 метрах перед вами, есть один парень, есть два парня", — объясняет участник учений.

Напомним, что 2 мая в интервью британскому изданию The Economist Макрон заявил, что в случае прорыва фронта российскими войсками и при запросе от Украины, нужно поставить вопрос о вводе западных войск в Украину.