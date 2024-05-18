Передові ворожі загони знищено: у ЗСУ висловилися про ситуацію під Вовчанськом (відео)

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, противник розраховував, що зможе спрацювати на випередження і пробратися вглиб української оборони на сході. У результаті вже практично тиждень тривають жорстокі бої.

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Російські окупанти продовжують наступ на Харківщині, однак противнику не вдалося просочитися вглиб української оборони. Деталями з цього приводу поділився боєць ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Еспресо.TV".

За його словами, якщо розібратися, то під містом Вовчанськ бійці ЗС РФ намагалися скористатися моментом і спрацювати на випередження, тим самим пробратися ближче до позицій українських захисників. Росіяни думали, що це дасть їм змогу закріпитися і дочекатися підходу основних сил.

"Тобто, щоб на початку створити плацдарми в районі населених пунктів Вовчанськ, Липці. Ця тактика зрозуміла, оскільки на оперативному чи стратегічному рівні загарбники намагалися посилити Куп'янський напрямок із двох сторін", — заявив Іван Тимочко.

Окремо голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ додав, що росіяни намагалися з флангів обійти Вовчанськ, проте в результаті вже п'ятий день тривають бої на цій ділянці фронту.

Також окупанти намагаються використовувати авіацію, щоб завдавати по місту ударів. Водночас, як вважає Іван Тимочко, це не військовий задум, а демонстрація жорстокості та спроба змусити Сили оборони відтягнути резерви ближче до Вовчанська з інших напрямків поля бою.

"За першим задумом противник хотів зрозуміти, які сили і засоби ми маємо на цьому напрямку, наскільки швидко можемо реагувати і яка наша потужність. Бої за Вовчанськ триватимуть, бо ворог розраховував взяти це місто як один із плацдармів. Але на сьогодні навіть передові ворожі загони, які заходили в місто, знищені", — підсумував боєць ЗСУ.

Нагадаємо, 18 травня повідомлялося, що в ISW пояснили, чому Росія почала наступ у Харківській області та чого домагається. Аналітики переконані, що противник має стратегічну мету і хоче закріпити українські сили на цій осі.