В ISW пояснили, чому Росія розпочала наступ у Харківській області та чого домагається

В Інституті продовжують оцінювати, що російські наступальні операції вздовж Харківського міжнародного кордону, мають стратегічну мету залучити та закріпити українські сили на цій осі.

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Наступальні операції росіян на півночі Харківської області є частиною плану зі створення "буферної зони" для захисту прикордонних районів Росії від ударів ЗСУ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 17 травня 2024 року.

У звіті нагадали, що російський диктатор Володимир Путін відповів на запитання журналіста про завдання російських військ на харківському напрямку. Він зазначив, що армія РФ досягає успіху "за планом" та що російські війська не мають безпосередніх планів щодо захоплення Харкова.

За словами Путіна, російські наступальні операції на харківському напрямку покликані створити "буферну зону" для захисту російських прикордонних районів, включно з містом Бєлгород, від ударів з боку України.

"За попередньою оцінкою ISW, російські війська, схоже, надають пріоритет створенню "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для більш глибокого проникнення в північні райони Харківської області", — йдеться у звіті.

В Інституті продовжують оцінювати, що російські наступальні операції вздовж Харківського міжнародного кордону, мають стратегічну мету залучити та закріпити українські сили на цій осі, щоб забезпечити просування РФ в інших районах Східної України.

В ISW вважають, що навіть обмежена активність Росії на інших ділянках міжнародного кордону нижче порогу російських наступальних операцій, може призвести до розтягування українських сил на ширшому фронті.

Російські війська зможуть відволікати і закріплювати українські сили у прикордонній зоні доти, доки агресор зберігатиме свою присутність на півночі Харківської області та буде погрожувати проникненням в інші прикордонні райони.

"Російські війська демонструють схильність до проведення наступальних операцій на різних ділянках фронту "імпульсами", коли на одній ділянці інтенсивність знижується, а на іншій зростає, і російські війська можуть уповільнити наступальні операції на півночі Харківської області на деякий час, але відновити їх темп пізніше за власним вибором", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у звіті від 15 травня американський інститут вивчення війни зазначив, що Путін вважає, що РФ зможе захоплювати Україну далі, але це фундаментальна помилка.

У звіті від 14 травня ISW повідомив, що російські окупаційні війська застосовують нову тактику штурму на півночі Харківської області, де триває наступ ЗС РФ.