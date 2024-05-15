ЗС РФ застосовують нову тактику штурму під час наступу на Харківщині, — ISW

Окупанти використовують малі штурмові групи, які пізніше об'єднуються у великі ударні групи. Водночас саме ця нова тактика призводить до більших втрат серед особового складу ЗС РФ, зазначають аналітики.

Related video

Російські окупаційні війська застосовують нову тактику штурму на півночі Харківської області, де триває наступ ЗС РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 14 травня 2024 року.

"Невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу", — йдеться у звіті.

Це ж підтверджується кадрами, знятими з безпілотника поблизу Вовчанська.

"Використання малих штурмових груп, однак, може призвести до більших втрат живої сили і техніки та уповільнити загальний темп російського наступу на цьому напрямку", — зазначили аналітики.

Водночас за словами військового оглядача Костянтина Машовця, зростаючі втрати росіян на Харківському напрямку призводять до зниження загального темпу наступальних операцій.

"Якщо темпи російських операцій залишаться відносно нижчими, російські війська, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і створенні бокового виступу в Харківській області шляхом об'єднання зусиль на Липцях і Вовчанську та створення "буферної зони" в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області, як оцінювала ISW раніше", — наголосили в ISW.

Нагадаємо, 14 травня військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський заявив, що РФ випробувала нову тактику ведення бою у Харківській області, яка схожа на тактику Російського добровольчого корпусу.

У цей же день Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська здійснили успішний маневр, внаслідок чого перемістились на більш вигідні позиції на Харківському напрямку.