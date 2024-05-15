ВС РФ применяют новую тактику штурма во время наступления на Харьковщине, — ISW

Оккупанты используют малые штурмовые группы, которые позже объединяются в большие ударные группы. В то же время именно эта новая тактика приводит к большим потерям среди личного состава ВС РФ, отмечают аналитики.

Related video

Российские оккупационные войска применяют новую тактику штурма на севере Харьковской области, где продолжается наступление ВС РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 14 мая 2024 года.

"Небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную группу", — говорится в отчете.

Это же подтверждается кадрами, снятыми с беспилотника вблизи Волчанска.

"Использование малых штурмовых групп, однако, может привести к большим потерям живой силы и техники и замедлить общий темп российского наступления на этом направлении", — отметили аналитики.

В то же время по словам военного обозревателя Константина Машовца, растущие потери россиян на Харьковском направлении приводят к снижению общего темпа наступательных операций.

"Если темпы российских операций останутся относительно ниже, российские войска, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и создании бокового выступления в Харьковской области путем объединения усилий на Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в приграничной зоне, вместо того, чтобы продвигаться дальше вглубь области, как оценивала ISW ранее", — отметили в ISW.

Напомним, 14 мая военный аналитик Defence Express Иван Киричевский заявил, что РФ испытала новую тактику ведения боя в Харьковской области, которая похожа на тактику Российского добровольческого корпуса.

В этот же день Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска совершили успешный маневр, в результате чего переместились на более выгодные позиции на Харьковском направлении.