В стиле РДК: РФ испытала новую тактику ведения боя в Харьковской области, — эксперт

Военный эксперт Иван Киричевский отметил, что ситуация на Харьковском направлении сложная и неприятная, но пока сложно сказать, что что-то стратегически изменилось.

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Наступление на Харьков продолжается, хотя сам прорыв российских оккупационных войск на этом направлении не стал неожиданным для Вооруженных сил Украины. В частности, это подтверждает то, что россияне не могут прорваться к Волчанску уже четвертые сутки, хотя в 2022 году захватили этот населенный пункт за несколько часов. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военный аналитик Defence Express Иван Киричевский.

"Россиян удалось задержать на рубеже села Липцы. Значит, удалось сорвать их главный стратегический замысел — попытаться малыми группами прорваться на Харьков", — сказал Киричевский.

По его словам, прорыв не стал неожиданным для ВСУ, а значительного количества военных в приграничье не было, потому что держать их там опасно. В то же время инженерно укрепить границу на севере невозможно, о чем еще в марте 2024 года говорил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. Прежде всего это связано с российскими обстрелами, которые не дают украинским инженерным группам работать в зонах наступления на Харьков.

По словам Демченко, все направления на севере Украины усиливались на разном расстоянии от границы (в зависимости от сложности ситуации, рельефа и особенностей местности). По канонам постсоветской военной науки, укрепленная линия обороны строится вглубь примерно на 30 километров: это полоса обеспечения, первая линия и вторая линия.

"Так получилось, что Волчанск оказался на линии обеспечения. В принципе, каких-то здоровенных фортификаций, подобных линии Мажино, вокруг этого города не должно было бы вырасти даже в теории", — сказал Киричевский.

По его мнению, о молниеносных темпах наступления на Харьков речь пока не идет.

"13 мая показатель вражеских потерь за сутки — 1700. Это безумно рекордная цифра. Россияне четвертый день идут на пограничный Волчанск, для захвата которого (с последующим выходом на окружную Харькова) 24 февраля 2022 года им понадобилось несколько часов", — уточнил аналитик Defence Express.

Киричевский отметил, что оккупанты решили опробовать тактику ведения боя "в стиле РДК", только в больших масштабах.

"Вряд ли РДК и другие вооруженные подразделения российской оппозиции имеют 30 000 штыков и неприличное количество танков. Но все гораздо лучше, чем мы можем представить", — пояснил Киричевский.

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В то же время экс-спикер Генерального штаба, полковник запаса Владислав Селезнев отметил, что таким образом враг прощупывает украинскую оборону, чтобы понять, где есть слабое место, которое можно атаковать в ходе наступления ВС РФ на Харьков.

"Силы обороны были наготове. Буквально за несколько дней до того Украина получила первые артиллерийские боеприпасы, поэтому мы насыпаем врагу не только на этом направлении, но и на других участках фронта", — сказал Селезнев.

В целом, по мнению экспертов, эффект от усиления украинской обороны и определенного ослабления российской армии, довольно заметен.

"Уровень готовности к боевым действиям оказался выше, чем сейчас принято говорить. Ситуация сложная и неприятная. Но лучше, чем ее принято подавать. Сказать, что что-то стратегически изменилось, — сложно", — подчеркнул Киричевский.

Напомним, 14 мая российский военнослужащий застрелил 46-летнего гражданского жителя в Волчанской громаде Харьковской области, еще один местный житель числится среди пропавших без вести.

В этот же день начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что наступлением на Харьковщине противник хотел отвлечь Силы обороны от других направлений.