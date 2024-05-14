Военный РФ застрелил мирного жителя в Харьковской области,— Офис генпрокурора

По данным ведомства, 14 мая в Старице Харьковской области российский военный в упор выстрелил в местного жителя 46 лет. Еще один человек числится среди пропавших без вести.

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Российский военнослужащий застрелил 46-летнего гражданского жителя в Волчанской общине Харьковской области, еще один местный житель числится среди пропавших без вести. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По информации ведомства, 14 мая 2024 года в населенном пункте Старица военный из российской группировки войск в упор выстрелил в местного жителя 46 лет отроду.

Офис прокурора располагает информацией о том, что в ходе нападения еще один мирный житель исчез, где он сейчас — пока неизвестно. У сотрудников правоохранительного ведомства несколько версий случившегося — лишение свободы или убийство. Сообщается, что в населенном пункте идут боестолкновения.

"Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войн", — отмечается в сообщении.

Наступление в Харьковской области

В ночь на 10 мая российские войска начали новое наступление на Харьковском направлении и попытались прорвать линию обороны. 12 мая из Волчанского района эвакуировали 1600 человек, в последние дни в области — 5500 человек. 13 мая Генштаб сообщил о начале столкновения в районе Старицы в районе Волчанска.

Напомним, что аналитики показали укрепления, которые, предположительно, планировали установить в Харьковской области.

Также сообщалось, что российские войска атакуют окраины Волчанска и идут на Липцы. Глава ОВА Олег Синегубов высказался о наступлении российских войск.