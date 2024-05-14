Військовий РФ застрелив мирного жителя в Харківській області, — Офіс генпрокурора

За даними відомства, 14 травня в Стариці Харківської області російський військовий упритул вистрілив у місцевого жителя 46 років. Ще одна людина — серед зниклих безвісти.

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Російський військовослужбовець застрелив 46-річного цивільного жителя у Вовчанській громаді Харківської області, ще один місцевий мешканець значиться серед зниклих безвісти. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За інформацією відомства, 14 травня 2024 року в населеному пункті Стариця військовий із російського угруповання військ впритул вистрілив у місцевого жителя 46 років від народження.

Офіс прокурора має інформацію про те, що під час нападу ще один мирний житель зник, де він зараз — поки невідомо. У співробітників правоохоронного відомства кілька версій того, що сталося, — позбавлення волі або вбивство. Повідомляється, що в населеному пункті тривають бойові зіткнення.

"Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів і звичаїв війн", — зазначається в повідомленні.

Наступ у Харківській області

У ніч на 10 травня російські війська почали новий наступ на Харківському напрямку та спробували прорвати лінію оборони. 12 травня з Вовчанського району евакуювали 1600 осіб, останніми днями в області — 5500 осіб. 13 травня Генштаб повідомив про початок зіткнення в районі Стариці у Вовчанську.

Нагадаємо, що аналітики показали укріплення, які, ймовірно, планували встановити в Харківській області.

Також повідомлялося, що російські війська атакують околиці Вовчанська та йдуть на Липці. Голова ОВА Олег Синєгубов висловився про наступ російських військ.