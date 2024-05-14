Боец ВСУ раскритиковал состояние линий обороны на Харьковщине: в 57-й ОМБр отреагировали

По данным командования, сообщение военнослужащего в социальных сетях про фортификации на востоке не соответствует действительности. Это лишь его личное видение ситуации.

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Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) имени кошевого атамана Костя Гордиенко высказался по поводу линий обороны в Харьковской области, которые якобы не соответствует ожиданиям. В командовании отреагировали на его действия.

По информации 57-й ОМБр, один из бойцов ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook поделился собственным видением того, в каком сейчас состоянии оборонные сооружения на одном из участком фронта. На самом деле, как пишет командование, это не соответствует действительности.

"Данный пост — это его собственное видение ситуации, не входит в компетенцию военнослужащего и не отражает официальную позицию бригады", — говорится в сообщении.

Отдельно украинцев призвали не подыгрывать россиянам в информационном поле и обращаться за различными данными о ситуации на фронте только к официальным каналам коммуникации.

В 57-й ОМБр отреагировали на пост военного про линии обороны на Харьковщине (иллюстративное изображение) Фото: Скриншот

Наступление ВС РФ: мнение бойца ВСУ

Несколько дней назад командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский опубликовал пост на своей странице в социальной сети Facebook. Речь пошла о том, что главной причиной прорыва ВСУ в Харьковской области является якобы отсутствие фортификаций. Ситуация ему напоминает начало полномасштаюного вторжения.

"Ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала великолепно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы… Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой", — писал Денис Ярославский.

Отдельно он добавил, что за 2 года большой войны нужно было более тщательно проработать вопрос защиты.

В 57-й ОМБр отреагировали на пост военного про линии обороны на Харьковщине (иллюстративное изображение) Фото: Скриншот

На эту публикацию и отреагировали в 57-й ОМБр. Там заявили, что это лишь его видение ситуации, которое не соответствует действительности.

Напомним, 14 мая сообщалось, что Украина направила для усиления на Харьковщину одну из самых опытных бригад. По словам анонимного полковника Генштаба ВСУ, который говорил с западными журналистами, российская армия нашла слабые места в обороне украинской армии и зашла на Харьковщину.