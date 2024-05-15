ВСУ маневрировали и переместились на более выгодные позиции на Харьковском направлении, — Генштаб

Как сообщили в Генштабе, 14 мая произошло 145 боевых столкновений, во время которых враг активно задействовал авиацию.

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Вооруженные силы Украины совершили успешный маневр, в результате чего переместились на более выгодные позиции на Харьковском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны", — говорится в сообщении.

Всего с начала суток произошло 145 боевых столкновений, во время которых враг активно задействовал авиацию.

"Противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск", — отметили в Генштабе.

По состоянию на 23:00, 14 мая ситуация в районах боевых действий остается сложной, однако контролируемой Силами обороны Украины.

"На Харьковском направлении подразделения наших войск отбили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Липцы, Борисовка — Нескучное, Шебекино (РФ) — Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что потери личного состава врага за сутки 14 мая составляют 162 военнослужащих. Кроме того, уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, военный аналитик Defence Express Иван Киричевский заявил, что РФ испытала новую тактику ведения боя в Харьковской области.

14 мая российский военнослужащий застрелил 46-летнего гражданского жителя в Волчанской громаде Харьковской области, еще один местный житель числится среди пропавших без вести.