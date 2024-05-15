ЗСУ маневрували та перемістились на вигідніші позиції на Харківському напрямку, — Генштаб

Як повідомили у Генштабі, 14 травня відбулося 145 бойових зіткнень, під час яких ворог активно задіював авіацію.

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Збройні сили України здійснили успішний маневр, внаслідок чого перемістились на більш вигідні позиції на Харківському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Загалом з початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, під час яких ворог активно задіював авіацію.

"Противник завдав 3 ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ", — зазначили у Генштабі.

Станом на 23:00, 14 травня ситуація в районах бойових дій залишається складною, проте контрольованою Силами оборони України.

"На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке — Липці, Лук’янці — Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) — Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що втрати особового складу ворога за добу 14 травня складають 162 військовослужбовці. Крім того, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський заявив, що РФ випробувала нову тактику ведення бою у Харківській області.

14 травня російський військовослужбовець застрелив 46-річного цивільного жителя у Вовчанській громаді Харківської області, ще один місцевий мешканець значиться серед зниклих безвісти.