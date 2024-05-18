Україна попросила США скасувати обмеження бити американською зброєю по Росії, — WSJ

Київ попросив Вашингтон допомогти визначити цілі в Росії, по яких ЗСУ могли б завдати удару власною зброєю.

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Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal.

Це прохання з'явилося в час, коли Росія отримала найбільші територіальні здобутки в Україні за майже 18 місяців у північно-східній частині Харківської області.

"Вони дійсно просили про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні удару по росіянах", — сказав генерал ВПС США Сі Кей Браун.

Інші американські посадовці заявили, що запит України, який був зроблений минулого тижня, розглядається.

Речник Білого дому заявив, що нинішня політика США не підтримує надання такої допомоги у виборі цілей або використання американської зброї на території Росії.

WSJ пише, що США надали ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для нанесення ударів по цілях на території Росії. Це застереження, на яке Україна погодилася як на умову отримання зброї, мало на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме зіткнення між США та Росією.

Якщо США погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації, яка вже давно прагне зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, підтримуючи при цьому Україну.

Нагадаємо, атаки українських безпілотників по російській енергоінфраструктурі вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.

16 травня у тимчасово окупованому Криму було пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому "Бельбек", де зберігались снаряди та ракети для різних моделей ворожих літаків.