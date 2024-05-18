Украина попросила США отменить ограничения бить американским оружием по России, — WSJ

Киев попросил Вашингтон помочь определить цели в России, по которым ВСУ могли бы нанести удар собственным оружием.

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Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование предоставленного американского оружия по военным объектам на территории России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Эта просьба появилась во время, когда Россия получила самые большие территориальные достижения в Украине за почти 18 месяцев в северо-восточной части Харьковской области.

"Они действительно просили о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по русским", — сказал генерал ВВС США Си Кей Браун.

Другие американские чиновники заявили, что запрос Украины, который был сделан на прошлой неделе, рассматривается.

Представитель Белого дома заявил, что нынешняя политика США не поддерживает предоставление такой помощи в выборе целей или использования американского оружия на территории России.

WSJ пишет, что США предоставили ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России. Эта оговорка, на которую Украина согласилась как на условие получения оружия, имела целью уменьшить риск перерастания конфликта в прямое столкновение между США и Россией.

Если США согласятся на такие изменения, это может означать серьезное изменение политики администрации, которая уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, поддерживая при этом Украину.

Напомним, атаки украинских беспилотников по российской энергоинфраструктуре вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и привели к росту внутренних цен на топливо.

16 мая во временно оккупированном Крыму был поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома "Бельбек", где хранились снаряды и ракеты для различных моделей вражеских самолетов.