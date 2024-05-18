В ISW объяснили, почему Россия начала наступление в Харьковской области и чего добивается

В Институте продолжают оценивать, что российские наступательные операции вдоль Харьковской международной границы, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси.

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Наступательные операции россиян на севере Харьковской области являются частью плана по созданию "буферной зоны" для защиты приграничных районов России от ударов ВСУ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 17 мая 2024 года.

В отчете напомнили, что российский диктатор Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о задачах российских войск на харьковском направлении. Он отметил, что армия РФ достигает успеха "по плану" и что российские войска не имеют непосредственных планов по захвату Харькова.

По словам Путина, российские наступательные операции на харьковском направлении призваны создать "буферную зону" для защиты российских приграничных районов, включая город Белгород, от ударов со стороны Украины.

"По предварительной оценке ISW, российские войска, похоже, отдают приоритет созданию "буферной зоны" вдоль международной границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения в северные районы Харьковской области", — говорится в отчете.

В Институте продолжают оценивать, что российские наступательные операции вдоль Харьковской международной границы, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы обеспечить продвижение РФ в других районах Восточной Украины.

В ISW считают, что даже ограниченная активность России на других участках международной границы ниже порога российских наступательных операций, может привести к растягиванию украинских сил на более широком фронте.

Российские войска смогут отвлекать и закреплять украинские силы в приграничной зоне до тех пор, пока агрессор будет сохранять свое присутствие на севере Харьковской области и будет угрожать проникновением в другие приграничные районы.

"Российские войска демонстрируют склонность к проведению наступательных операций на разных участках фронта "импульсами", когда на одном участке интенсивность снижается, а на другом растет, и российские войска могут замедлить наступательные операции на севере Харьковской области на некоторое время, но восстановить их темп позже по собственному выбору", — говорится в отчете.

Напомним, в отчете от 15 мая американский институт изучения войны отметил, что Путин считает, что РФ сможет захватывать Украину дальше, но это фундаментальная ошибка.

В отчете от 14 мая ISW сообщил, что российские оккупационные войска применяют новую тактику штурма на севере Харьковской области, где продолжается наступление ВС РФ.