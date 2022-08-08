"Злой котенок": в США разработали новую систему РЭБ для истребителей

Angry Kitten обладает машинным обучением, которое позволяет оценивать системе эффективность подавления вражеских самолетов.

В США разработали средство радиоэлектронной борьбы Angry Kitten (Злой котенок) на базе имеющихся технологий РЭБ. Об этом сообщает Breaking Defense.

Иногда название военных технологий призваны внушать страх, например БПЛА MQ-9 Reaper — Жнец или ракета Hellfire — адский огонь. В этот раз разработчики представляют разработку под не самым страшным именем — "злой котенок".

Сама разработка существует уже давно. Ее использовали в армии США для имитации работы средств подавления врага во время учений ВВС. Они использовались самолетами-агрессорами для имитации электронной атаки. "Злой котенок" отлично себя зарекомендовал, поэтому командование рекомендовало преобразовать 4 системы в боевую версию.

Angry Kitten работает при помощи машинного обучения, а его программное обеспечение легко обновляемо. Машинное обучение помогает РЭБ определить метод глушения средств противника, а также оценивать его эффективности и реакцию врага на подавление.

Указывается, что ВВС США провели оперативную оценку новых РЭБ в течении 30 боевых вылетов в апреле 2022 года. Заключительные испытания прошли в Чайна-Лейке, штат Калифорния. За это время ПО обновляли каждую ночь в зависимости от угроз в полетах. Военные помогали в обновлении программного обеспечения, которое имеет открытый исходный код. Это упрощает написание программы для него.

"Программное обеспечение было обновлено в течение нескольких часов в зависимости от производительности, которую они наблюдали против определенных угроз, а затем было улучшено, и эти улучшения были проверены во время летных испытаний на следующий день", — заявил руководитель программы Кейт Кирк.

Напомним, в США разработали технологию для обучения солдат и создания идеального оружия для имитации боевых действий.

Ранее в США начали тестировать новую тактику применения боевых БПЛА — они будут атаковать роем, выполняя разные задачи.