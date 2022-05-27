Военные тестируют новую тактику для боевых БПЛА: будут атаковать, как волчья стая

Американцы запускали дроны несколькими "отрядами", каждый из которых выполнял разные задачи на поле боя.

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В США военные придумали и испытали новую тактику использования боевых дронов. Подробности передает журнал Flying.

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Испытания прошли в мае на полигоне Дагвей неподалеку от Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в рамках учений EDGE22, в которых приняли участие межфункциональная группа Future Vertical Lift и почти 20 подразделений и организаций со всего мира. Военные уже второй год собираются, чтобы опробовать новые тактики и технологии, связанные с устройствами вертикального взлета.

Одной из перспективных новых тактик стала так называемая "волчья стая", которая призвана заменить тактику "пчелиного роя" при управлении дронами. Во время эксперимента БПЛА организовали в четыре "партии" по семь штук в каждой. Беспилотники оборудовали для ведения разведки, поиска, идентификации и передачи информации о позициях противника.

Тактика "пчелиного роя" предусматривает запуск множества дронов с одинаковой задачей — это требует высокой пропускной способности сети и порой приводит к перегрузке автономных алгоритмов. В случае с "волчьей стаей" аппараты запускаются не одновременно и выполняют разные функции, что повышает их эффективность.

"Пчелиные рои" — это просто большое количество дронов, предназначенных для того, чтобы сокрушить и сбить с толку вражескую систему. Техника волчьей стаи запускается волнами, когда участники выполняют различные действия, такие как обнаружение и идентификация вражеских систем, определение их местонахождения, чтобы сообщить об этом командирам в полевых условиях, выведение из строя вражеской системы, а затем оценка поля боя для обеспечения выполнения миссии", — объяснила представитель команды Future Vertical Lift Лиза Фергюсон.

Во время испытаний на EDGE22 использовали рой из американских беспилотников, называемых Air Launched Effects (ALE), которые призваны автономно или полуавтономно доставлять грузы военным. Кроме того, запускали дроны Аir-Launched Tube-Integrated 600 (ALTIUS 600) от компании Area-I и Coyote от компании Raytheon. Обе системы запускаются с самолета или с земли для наблюдения, радиоэлектронной борьбы или атаки противника ударными снарядами.

По словам Лизы Фергюсон, результаты испытаний помогут улучшить роевое поведение дронов в будущих демонстрациях. Команда из 45 аналитиков собирает данные и анализирует тесты, чтобы представить результаты этим летом.

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