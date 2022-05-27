Військові тестують нову тактику для бойових БПЛА: атакуватимуть, як вовча зграя

Американці запускали дрони кількома "загонами", кожен із яких виконував різні завдання на полі бою.

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У США військові придумали та випробували нову тактику використання бойових дронів. Подробиці передає журнал Flying.

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Випробування пройшли в травні на полігоні Дагвей неподалік Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, у межах навчань EDGE22, у яких взяли участь міжфункціональна група Future Vertical Lift і майже 20 підрозділів та організацій із усього світу. Військові вже другий рік збираються, щоб випробувати нові тактики та технології, пов'язані з пристроями вертикального зльоту.

Однією з найперспективніших нових тактик стала так звана "вовча зграя", яка покликана замінити тактику "бджолиного рою" при керуванні дронами. Під час експерименту БПЛА організували в чотири "партії" по сім штук у кожній. Безпілотники обладнали для ведення розвідки, пошуку, ідентифікації та передачі інформації про позиції противника.

Тактика "бджолиного рою" передбачає запуск безлічі дронів із однаковим завданням — це вимагає високої пропускної спроможності мережі та часом призводить до перевантаження автономних алгоритмів. У випадку з "вовчою зграєю" апарати запускаються не одночасно та виконують різні функції, що підвищує їхню ефективність.

"Бджолині рої" — це просто велика кількість дронів, призначених для того, щоб розтрощити й збити з пантелику ворожу систему. Техніка вовчої зграї запускається хвилями, коли учасники виконують різні дії, такі як виявлення й ідентифікація ворожих систем, визначення їхнього місцезнаходження, щоб повідомити про це командирам у польових умовах, виведення з ладу ворожої системи, а потім оцінка поля бою для забезпечення виконання місії", — пояснила представниця команди Future Vertical Lift Ліза Фергюсон.

Під час випробувань на EDGE22 використовували рій із американських безпілотників, які називають Air Launched Effects (ALE), що покликані автономно або напівавтономно доставляти вантажі військовим. Крім того, запускали дрони Air-Launched Tube-Integrated 600 (ALTIUS 600) від компанії Area-I і Coyote від компанії Raytheon. Обидві системи запускаються з літака або землі для спостереження, радіоелектронної боротьби або атаки супротивника ударними снарядами.

За словами Лізи Фергюсон, результати випробувань допоможуть покращити роєву поведінку дронів у майбутніх демонстраціях. Команда із 45 аналітиків збирає дані й аналізує тести, щоб представити результати цього літа.

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