Switchblade у бою: українські дрони-камікадзе знищують ворожу техніку (відео)

Сили спеціальних операцій України показали як безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів у російський танк.

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Сили спеціальних операцій України опублікували відео, де дрон-камікадзе Switchblade знищує російський танк.

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"За даними наших воїнів, російські окупанти на одній з позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танка. Утім, звичне для росіян заняття було раптово перервано несподіваною атакою з повітря. Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк завдавши противнику непоправних втрат", — повідомили спецпризначенці.

Весь процес знищення ворожої техніки зняла камера на дроні.

Як розповіли в ССО, відео в соцмережах розповсюдили вперше, проте бойове застосування БПЛА-камікадзе вже є постійною практикою під час війни з російськими окупантами.

"Це хороший приклад того, як допомога іноземних партнерів разом із навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті", — зазначили тут.

Як раніше розповідав Фокус, США зобов'язалися передати українській армії не менше 700 дронів-камікадзе Switchblade, і вже як мінімум сто таких БПЛА є у розпорядженні ЗСУ.

Switchblade Series-300 може пролетіти 10 км, він здатний баражувати над мішенню протягом 15 хвилин. Його основне завдання — знищення особового складу та легких транспортних засобів.

Найближчим часом Пентагон має закупити для України бронебійні безпілотники Heavier Switchblade 600, які важать 22 кг та оснащені протитанковою боєголовкою.

Також ми писали, що ЗСУ застосували проти армії РФ безпілотники Phoenix Ghost.