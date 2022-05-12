Пролітає понад 40 км: Пентагон закупить для України важку версію дронів-убивць Switchblade

Бронебійні безпілотники Heavier Switchblade 600 важать 22 кг та оснащені протитанковою боєголовкою. ЗСУ вже отримали у своє розпорядження сто легких Switchblade 300.

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Представники Пентагону ведуть активні переговори з виробником збройової техніки AeroVironment, щоб придбати нові бронебійні безпілотники Heavier Switchblade 600. Така модифікація має більшу дальність польоту та разючу потужність. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву прессекретарки Пентагону Джесіки Максвелл.

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За її словами, МО США планує купити десять Switchblade 600, а дата поставки стане відома після укладання контракту.

Switchblade Series-300

США зобов'язалися передати українській армії не менше 700 дронів-камікадзе Switchblade, і вже щонайменше сто таких БПЛА є у розпорядженні ЗСУ. Це модель Series-300, її вага 2,5 кг і призначені для знищення особового складу та легких транспортних засобів. Їхня заявлена дальність польоту — 10 км, над мішенню вони можуть баражувати протягом 15 хвилин.

Switchblade 600

Вага нової моделі — 22 кг, їх випускає каліфорнійська компанія Simi Valley. Такий безпілотник може пролетіти приблизно 40 км і перебувати в повітрі загалом 40 хвилин, перш ніж завдати удару противнику протитанковою боєголовкою, згідно з AeroVironment. Оператор керує безпілотником за допомогою планшета.

Незважаючи на те, що раніше Пентагон заявляв про намір постачати нові моделі в Україну, за словами прессекретарки відомства, зараз немає чинних контрактів на Switchblade 600 і закуплено лише кілька прототипів із метою випробування і розробки.

Нагадаємо, що опубліковано відео знищення гранатометника ЗС РФ саморобним дроном із міною. Запис демонструє роботу 15 управління військової контррозвідки СБУ, яке успішно ліквідує представників російської армії за допомогою звичайних квадрокоптерів і мін.

Раніше Фокус повідомляв, що спецназ ЗСУ за добу знищив три бронемашини ЗС РФ. Для цього використовувалися ПТРК Javelin і БПЛА. Російський БМП-3 був рознесений протитанковою ракетою "Джавелін", два інших БМП-2 бійці ЗСУ знищили за допомогою безпілотників.