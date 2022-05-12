Пролетает свыше 40 км: Пентагон закупит для Украины тяжелую версию дронов-убийц Switchblade

Бронебойные беспилотники Heavier Switchblade 600 весят 22 кг и оснащены противотанковой боеголовкой. ВСУ уже получили в свое распоряжение сто легких Switchblade 300.

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Представители Пентагона ведут активные переговоры с производителем оружейной техники AeroVironment, чтобы приобрести новые бронебойные беспилотники Heavier Switchblade 600. Такая модификация обладает большей дальностью полета и поражающей мощью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джессики Максвелл.

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По ее словам, МО США планирует закупить десять Switchblade 600, а дата поставки станет известна после заключения контракта.

Switchblade Series-300

США обязались передать украинской армии не менее 700 дронов-камикадзе Switchblade, и уже как минимум сто таких БПЛА есть в распоряжении ВСУ. Это модель Series-300, ее вес 2,5 кг и предназначены они для уничтожения личного состава и легких транспортных средств. Их заявленная дальность полета — 10 км, над мишенью они могут барражировать в течение 15 минут.

Switchblade 600

Вес новой модели — 22 кг, их выпускает калифорнийская компания Simi Valley. Такой беспилотник может пролететь порядка 40 км и находиться в воздухе в общей сложности 40 минут, прежде чем нанести удар противнику противотанковой боеголовкой, согласно AeroVironment. Оператор управляет беспилотником с помощью планшета.

Несмотря на то, что ранее Пентагон заявлял о намерении поставлять новые модели в Украину, по словам пресс-секретаря ведомства, сейчас нет действующих контрактов на Switchblade 600, и что закуплено лишь несколько прототипов в целях испытания и разработки.

Напомним, что опубликовано видео уничтожения гранатометчика ВС РФ самодельным дроном с миной. Запись демонстрирует работу 15 управления военной контрразведки СБУ, которые успешно ликвидирует представителей российской армии с помощью обычных квадрокоптеров и мин.

Ранее Фокус сообщал, что спецназ ВСУ за сутки уничтожил три бронемашины ВС РФ. Для этого использовались ПТРК Javelin и БПЛА. Российский БМП-3 был разнесен противотанковой ракетой "Джавелин", два других БМП-2 бойцы ВСУ уничтожили с помощью беспилотников.