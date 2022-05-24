Switchblade в бою: украинские дроны-камикадзе уничтожают вражескую технику (видео)

Силы специальных операций Украины показали, как беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел в российский танк.

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Силы специальных операций Украины опубликовали видео, на котором дрон-камикадзе Switchblade уничтожает российский танк.

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"По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери", — сообщили спецназначенцы.

Весь процесс уничтожения вражеской техники сняла камера, расположенная на дроне.

Как рассказали в ССО, видео в соцсетях распространили впервые, однако боевое применение БПЛА-камикадзе уже является постоянной практикой во время войны с российскими оккупантами.

"Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", — отметили здесь.

Как ранее рассказывал Фокус, США обязались передать украинской армии не менее 700 дронов-камикадзе Switchblade, и уже как минимум сто таких БПЛА есть в распоряжении ВСУ.

Switchblade Series-300 может пролететь 10 км, он способен барражировать над мишенью в течение 15 минут. Его основная задача — уничтожение личного состава и легких транспортных средств.

В ближайшее время Пентагон должен закупить для Украины бронебойные беспилотники Heavier Switchblade 600, которые весят 22 кг и оснащены противотанковой боеголовкой.

Также мы писали, что ВСУ применили против армии РФ беспилотники Phoenix Ghost.