Switchblade в бою: украинские дроны-камикадзе уничтожают вражескую технику (видео)
Силы специальных операций Украины показали, как беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел в российский танк.
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Силы специальных операций Украины опубликовали видео, на котором дрон-камикадзе Switchblade уничтожает российский танк.
"По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери", — сообщили спецназначенцы.
Весь процесс уничтожения вражеской техники сняла камера, расположенная на дроне.
Как рассказали в ССО, видео в соцсетях распространили впервые, однако боевое применение БПЛА-камикадзе уже является постоянной практикой во время войны с российскими оккупантами.
"Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", — отметили здесь.
Как ранее рассказывал Фокус, США обязались передать украинской армии не менее 700 дронов-камикадзе Switchblade, и уже как минимум сто таких БПЛА есть в распоряжении ВСУ.
Switchblade Series-300 может пролететь 10 км, он способен барражировать над мишенью в течение 15 минут. Его основная задача — уничтожение личного состава и легких транспортных средств.
В ближайшее время Пентагон должен закупить для Украины бронебойные беспилотники Heavier Switchblade 600, которые весят 22 кг и оснащены противотанковой боеголовкой.
Также мы писали, что ВСУ применили против армии РФ беспилотники Phoenix Ghost.