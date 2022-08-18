Украинский БПЛА уничтожил российскую станцию РЭБ, которая должна была бороться с дронами

Разведчики смогли подвести беспилотник к работающей станции и сбросить на нее две гранаты.

Украинский оператор при помощи ударного дрона уничтожил российскую станцию радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для "глушения" летающих беспилотников. Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало видео происшествия в Facebook.

Согласно сообщению, специальное подразделение ГУР МО занимается выслеживанием позиций в тылу противника с воздуха. Они обнаружили российсткую станцию радиоэлектронной борьбы и смогли подвести дрон достаточно близко, чтобы сбросить два боеприпаса и уничтожить объект. Атака стала для РЭБ-системы "фатальной".

Это не первый случай, когда российские "глушилки" оказываются бесспильными против украинских БПЛА. Ранее ВСУ с помощью беспилотника уничтожили новейшую российскую систему для борьбы с дронами в Харьковской области. Предполагалось, что комплекс "Силок" будет автоматически "глушить" связь с летательными аппаратами и выводить их из строя, но умелые операторы сумели сбросить три гранаты По наблюдениям блога Ukraine Weapons Tracker, взрывы пришлись на установки электронного контроля и радиомониторинга.

Недавно в США разработали новую систему РЭБ для истребителей под названием Angry Kitten ("Злой котенок"). Благодаря алгоритмам машинного обучения она способна оценивать эффективность подавления связи для вражеских самолетов и применять наиболее подходящие меры, адаптируясь под боевую ситуацию. Изначально система предназначалась для имитации вражеских РЭБ-систем, но недавно ее решили использовать в реальном бою.