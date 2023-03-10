Командна робота: дрон ЗСУ підірвав гранатою російську БМП після удару ПТРК (відео)

Екіпаж встиг втекти, проте бойову машину відновити окупантам вже не вдасться.

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Українські військові повністю знищили російську бойову машину піхоти за допомогою дрона-бомбардувальника. Відеоролик опублікував у Telegram народний депутат України Юрій Мисягін.

На записі видно, як російська БМП-1 з назвою борту "Лиса 826 Z" їде полем бою, і в цей час до неї прилітає постріл із протитанкового ракетного комплексу. Члени екіпажу вибралися назовні з машини, що димить, і, ймовірно, втекли, залишивши техніку напризволяще.

Незабаром до БМП підлетів український безпілотник із гранатою, яку оператор влучно скинув у відкритий люк. Після вибуху машина спалахнула і остаточно вийшла з ладу, тому росіяни не зможуть забрати її, відремонтувати і знову відправити в бій.

Добивання кинутої техніки за допомогою дронів стало популярною тактикою Збройних сил України. У лютому 36-а окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського показала, як безпілотник знищив БМП на авдіївському напрямку на Донеччині. Окупанти намагалися штурмувати українські позиції за допомогою бронетехніки, але були розбиті.

Повідомляли також про український дрон, який знищив понад 30 одиниць російської техніки. БПЛА під назвою "Палаючий Швайнокарась" вражав гранатами ворожі танки та бойові машини десанту, але нещодавно був збитий під час бойового вильоту.

Нещодавно 72-а ОМБр показала, як їхні дрони-бомбардувальники знищують російські танки на передовій. Товста броня далеко не завжди рятує техніку від вибуху гранат, що потрапляють у відкриті люки та вразливі місця.