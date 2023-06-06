"Мангал не врятував": оператор дрона ЗСУ знищив танк Т-72Б зсередини (відео)

Безпілотник скинув гранату у відкритий люк й одним влучним ударом позбавив окупантів дорогої техніки.

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Оператор Збройних сил України за допомогою дрона знищив російський танк Т-72Б у Донецькій області. Відеозаписом атаки поділився у Telegram народний депутат та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін.

За інформацією нардепа, воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка помітили на передовій танк, який окупанти кинули посеред дороги. Використовуючи безпілотник із саморобною системою скидання боєприпасів, оператор відправив ручну гранату F-1 прямо у відкритий люк під вежею, де вона й вибухнула.

"І мангал на башті не врятував", — зазначив Юрій Мисягін, звернувши увагу на металеві грати у верхній частині танка, які мають захищати його ударів з повітря.

Як можна замінити на відео, після вибуху Т-72Б спалахнув зсередини і отримав значні пошкодження. Тепер росіяни точно не зможуть забрати бойову машину, щоб відремонтувати та повернути в стрій.

Нещодавно писали, що ЗСУ за допомогою гранати знищили новий російський танк Т-90М "Прорив". Дрон 5-ї штурмової бригади під керуванням оператора закинув боєприпас у люк.

Повідомляли також, як українські військові дроном знищили танк ЗС РФ під Авдіївкою. Тоді їм знадобилося близько 15 гранат M430A1 HEDP, щоб завдати машині значних пошкоджень та підпалити її.