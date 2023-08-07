Операторы дронов ВСУ уничтожили 113 единиц техники ВС РФ за неделю, — Федоров (инфографика)

Глава Минфицры Михаил Федоров заявил, что Армия дронов ВСУ уничтожила 42 бронированных машин, 20 опорных пунктов, 25 танков и прочую технику ВС РФ.

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Украинские операторы дронов смогли уничтожить за неделю 113 единиц вражеской военной техники. Об этом 7 августа заявил министра Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров у себя в Telegram.

"Новая неделя – новые мощные результаты от наших героев. Беспилотники и мастерство операторов помогли поразить 113 единиц техники оккупантов. Это 42 бронированных машин, 20 опорных пунктов, 25 танков и другое имущество россиян на миллионы долларов", — написал он.

Также Федоров поделился инфорграфикой, согласно которой "Армия дронов" ВСУ уничтожила с 31 июля до 7 августа:

25 танков;

42 БМП;

1 единицу САУ;

9 пушек;

1 единицу ПВО;

27 грузовиков;

3 единицы радиолокационного оборудования;

20 опорных пунктов;

2 склада с боеприпасами/топливом;

39 оккупантов;

5 минометов/ПТРК/пулеметов.

Работа армии дронов Фото: FEDOROV

"Продолжаем усиливать силы обороны технологиями. Победим в войне, сохранив жизнь защитников и защитниц благодаря дронам", — отметил Федоров.

Напомним, что 7 августа бойцы ССО показали экстремальное спасение побратима. Как рассказали в пресс-центре Сил специальных операций, в момент эвакуации FPV-дрон пытался попасть по машине украинских военных.

Также экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин заявил, что войска ВС РФ под Бахмутом неэффективны в наступлении, но держат оборону. По словам экс-командира "Азова", подход к ведению боев существенно отличается от того, как это делали наемники из ЧВК "Вагнер", однако сравнивать их не совсем корректно.