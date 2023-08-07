Эвакуация под обстрелом: бойцы ССО показали экстремальное спасение побратима (видео)

Как рассказали в пресс-центре Сил специальных операций, в момент эвакуации FPV-дрон пытался попасть по машине украинских военных.

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Воины Сил специальных операций ВС Украины показали, как проходит эвакуация раненых бойцов в условиях обстрела со стороны оккупантов. Соответствующее видео 7 августа опубликовала пресс-служба ССО.

Спасение военнослужащего происходило на Запорожском направлении. Во время эвакуации российский вражеский дрон атаковал машину украинских защитников.

"В момент эвакуации раненого побратима воинами ССО Украины FPV-дрон противника пытается попасть в авто наших операторов", — сказано в сообщении.

Напомним, 3 августа стало известно, что на вооружении 125-й отдельной бригады ВСУ появилась гусеничная машина для эвакуации раненых бойцов. Грузоподъемность носилок составляет 150 кг.

Также напомним, 1 августа аналитики DeepState обнародовали статистику, согласно которой соотношение количества зафиксированных применений FPV-дронов составляет 58,25% у ВСУ против 41,75% у ВС РФ.

Ранее, 26 июля сообщалось, что аэроразведчик 108-й отдельной бригады территориальной обороны поразил вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" с помощью FPV-дрона.