Евакуація під обстрілом: бійці ССО показали екстремальний порятунок побратима (відео)

Як розповіли у пресцентрі Сил спеціальних операцій, у момент евакуації FPV-дрон намагався влучити по машині українських військових.

Related video

Воїни Сил спеціальних операцій ЗС України показали, як проходить евакуація поранених бійців в умовах обстрілу з боку окупантів. Відповідне відео 7 серпня опублікувала пресслужба ССО.

Порятунок військовослужбовця відбувався на Запорізькому напрямку. Під час евакуації російський ворожий дрон атакував машину українських захисників.

"У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто наших операторів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що на озброєнні 125-ї окремої бригади ЗСУ з'явилася гусенична машина для евакуації поранених бійців. Вантажність носилок становить 150 кг.

Також нагадаємо, 1 серпня аналітики DeepState оприлюднили статистику, згідно з якою співвідношення кількості зафіксованих застосувань FPV-дронів становить 58,25% у ЗСУ проти 41,75% у ЗС РФ.

Раніше, 26 липня повідомлялося, що аеророзвідник 108-ї окремої бригади територіальної оборони вразив ворожий комплекс спостереження "Муром-М" за допомогою FPV-дрона.