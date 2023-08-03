В Україні створили гусеничні ноші для евакуації поранених: чим вони допоможуть ЗСУ (фото)

Вантажність нош складає 150 кг, що дозволить не тільки евакуйовувати бійців, але й використовувати машину як транспорт.

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На озброєні 125-ї окремої бригади зʼявилася гусенична машина для евакуації поранених бійців. Про це повідомляє "АрміяInform".

Нині бійці бригади ведуть оборонні дії на Лиманському напрямку. Зараз там активно намагається наступати ворог, тому евакуація поранених із поля бою є особливо важливою. Бойовий медик на позивний "Клим" каже, що одного разу його евакуаційна група з 7 бійців потрапила під обстріл російських окупантів через ворожий дрон. Тоді накривали так, що бійці думали, що можуть не повернутися звідти.

Ноші під обстрілами не понесеш швидко, тому евакуація тривала цілі дві години. Після цього епізоду "Клим" згадав про розробника зі Словʼянська, який створив самохідні ноші.

Ноші мають вантажність 150 кг

"Ми зв’язалися з цим чоловіком. Виявилося, що раніше він виготовляв іграшкові радіокеровані танчики для дітей. Тепер перекваліфікувався та розробив ось такі ноші. Волонтери оплатили вартість, це 70 тисяч гривень, і за два тижні ноші були в нас", — пояснює "Клим".

Вантажність нош складає 150 кг, а пульт радіокерування діє на відстані до 100 метрів. Відтак евакуаційна група вже зменшилася із 7 до 2 бійців.

"Усе має такий вигляд: один хтось іде попереду, на пів сотні метрів позаду — поранений на ношах, а за ним, на такій же відстані, йтиме оператор із пультом, який керуватиме ношами, обираючи шлях", — розповідає розвідник "Камаз".

Керування ношами

У результаті й російській артилерії буде важче їх виявити. А якщо помітять, то відпрацьовувати по одній людині, на думку "Камаза", вони не будуть, бо в них відчувається снарядний голод.

Також скоро бійці отримають ще троє таких нош. Їх планують використовувати не тільки для евакуації поранених, але й для доставлення на передову боєприпасів і води.

Нагадаємо, 1 серпня ЗМІ писали, що в Україні розробили дрон-камікадзе "Рубака" з дальністю польоту 500 км.

26 липня ЗСУ отримали інноваційну техніку для полювання на дрони Shahed.