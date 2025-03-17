Росіяни поранили трьох дітей в Покровську, яких раніше уже евакуювали з міста, — поліція

У жовтні минулого року діти були евакуйовані в Полтавську область, однак пізніше батьки вирішили повернутись разом з ними. Нині всі троє дітей знаходяться в лікарні.

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В понеділок, 17 березня, внаслідок російського обстрілу приватного сектору міста Покровськ поранено троє дітей, які раніше були евакуйовані в Полтавську область. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що Росія поцілила по приватному будинку близько 10:30. Внаслідок удару поранень зазнали дві сестри 8 й 15 років, а також їхній 12-річний брат. Хлопчика та старшу дівчинку направлено санітарною авіацією до Дніпра. Молодшу сестру госпіталізовано до лікарні Добропілля.

В міністерстві зазначили, що у жовтні 2024 року діти були евакуйовані із села Піщани Покровського району. Їх відвезли до бабусі в Полтавську область.

В Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що діти на момент обстрілу перебували на території домоволодіння. У неповнолітніх діагностовано мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм надано медичну допомогу.

"Важливо, що раніше діти вже були евакуйовані до більш безпечного регіону, однак їхні батьки ухвалили безумне рішення повернутися до Покровська. Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають лють", — зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Філашкін.

Нагадаємо, 14 березня на Покровському напрямку знову зафіксовано високу інтенсивність бойових дій. Російські війська відновили спроби наступу, однак не досягли значних успіхів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї головної мети та відтягнула значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. За його словами, українські воїни виявили неабияку стійкість, витримавши потужний удар ворога, що дозволило послабити тиск на критично важливих ділянках фронту.