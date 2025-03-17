Россияне ранили троих детей в Покровске, которых ранее уже эвакуировали из города, — полиция

В октябре прошлого года дети были эвакуированы в Полтавскую область, однако позже родители решили вернуться вместе с ними. Сейчас все трое детей находятся в больнице.

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В понедельник, 17 марта, в результате российского обстрела частного сектора города Покровск ранены трое детей, которые ранее были эвакуированы в Полтавскую область. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что Россия попала по частному дому около 10:30. В результате удара ранения получили две сестры 8 и 15 лет, а также их 12-летний брат. Мальчика и старшую девочку направлено санитарной авиацией в Днепр. Младшая сестра госпитализирована в больницу Доброполья.

В министерстве отметили, что в октябре 2024 года дети были эвакуированы из села Песчаны Покровского района. Их отвезли к бабушке в Полтавскую область.

В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что дети на момент обстрела находились на территории домовладения. У несовершеннолетних диагностированы минно-взрывные травмы, ожоги, перелом, ушиб и закрытая черепно-мозговая травма. Им оказана медицинская помощь.

"Важно, что ранее дети уже были эвакуированы в более безопасный регион, однако их родители приняли безумное решение вернуться в Покровск. Взрослые, которые заставляют своих детей сидеть под обстрелами в прифронтовых городах, вызывают ярость", — отметил глава Донецкой областной военной администрации Дмитрий Филашкин.

Напомним, 14 марта на Покровском направлении снова зафиксирована высокая интенсивность боевых действий. Российские войска возобновили попытки наступления, однако не достигли значительных успехов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей главной цели и оттянула значительную часть российских войск с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. По его словам, украинские воины проявили незаурядную стойкость, выдержав мощный удар врага, что позволило ослабить давление на критически важных участках фронта.