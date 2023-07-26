Захищають енергооб'єкти: ЗСУ отримали інноваційну техніку для полювання на дрони Shahed

Інженери врахували вимоги військових і розробили потужні прожектори, що підсвічують дрони-камікадзе на висоті до 500 м.

Related video

Компанія "Вела Україна" випускає потужні прожектори, які вже допомагають військовим знищувати в небі дрони-камікадзе Shahed. Про це директор підприємства Олексій Копилов розповів в інтерв'ю Korrespondent.net.

Він каже, що запити від військових на прожектори почали надходити ще в перші дні повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Потрібні були потужні освітлювальні прилади, здатні виявити в нічному небі іранські дрони-камікадзе Shahed, щоб по них змогли відпрацювати сили ППО.

"Цей прожектор має бути енергоефективним і підсвічувати об'єкт на висоті", — уточнив директор компанії ті критерії, з якими працювали його фахівці під час виготовлення прожектора.

Військові потребували безшумних прожекторів для полювання на дрони Shahed, і інженери врахували ці побажання. Вони встановили на свої прилади систему охолодження закритого типу, а це, за словами Олексія Копилова, інноваційне рішення для такої техніки. Це робить прожектор необхідним для мобільних груп військових, які борються з "Шахедами". Наразі прожектори застосовуються здебільшого для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від атаки ворожих безпілотників.

Українська компанія розробила спеціальний прожектор і врахувала всі побажання військових Фото: ТОВ "Вела Україна"

Нагадаємо, дещо раніше було названо 5 головних відмінностей російських дронів Shahed від іранських. Російський виріб має інший акумулятор, комплекс антен "Комета", інший корпус і маркування. Поки тільки незрозуміло, це масштабне виробництво чи поодинокі випадки.

А в жовтні 2022 року військові експерти назвали найкращі засоби для боротьби з дронами-камікадзе в Україні. Для ефективної боротьби з дронами їх потрібно спочатку помітити, а потім ідентифікувати. Оскільки БПЛА можуть запустити в будь-якому місці по всій лінії фронту, військовим необхідні портативні та прості в експлуатації комплекси.