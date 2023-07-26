Защищают энергообъекты: ВСУ получили инновационную технику для охоты на дроны Shahed

Инженеры учли требования военных и разработали мощные прожекторы, подсвечивающие дроны-камикадзе на высоте до 500 м.

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Компания "Вела Украина" выпускает мощные прожекторы, которые уже помогают военным уничтожать в небе дроны-камикадзе Shahed. Об этом директор предприятия Алексей Копылов рассказал в интервью Korrespondent.net.

Он говорит, что запросы от военных на прожектора начали поступать еще в первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Нужны были мощные осветительные приборы, способные обнаружить в ночном небе иранские дроны-камикадзе Shahed, чтобы по ним смогли отработать силы ПВО.

"Этот прожектор должен быть энергоэффективным и подсвечивать объект на высоте", — уточнил директор компании те критерии, с которыми работали его специалисты при изготовлении прожектора.

Военные нуждались в бесшумных прожекторах для охоты на дроны Shahed, и инженеры учли эти пожелания. Они установили на свои приборы систему охлаждения закрытого типа, а это, по словам Алексея Копылова, инновационное решение для такой техники. Это делает прожектор необходимым для мобильных групп военных, которые борются с "Шахедами". Сейчас прожекторы применяются в основном для защиты объектов энергетической инфраструктуры от атаки вражеских беспилотников.

Украинская компания разработала специальный прожектор и учла все пожелания военных Фото: ООО "Вела Украина"

Напомним, несколько ранее было названо 5 главных отличий российских дронов Shahed от иранских. Российское изделие имеет другой аккумулятор, комплекс антенн "Комета", другой корпус и маркировку. Пока только непонятно, это масштабное производство или единичные случаи.

А в октябре 2022 года военные эксперты назвали лучшие средства для борьбы с дронами-камикадзе в Украине. Для эффективной борьбы с дронами их нужно сначала заметить, а затем идентифицировать. Поскольку БПЛА могут запустить в любом месте по всей линии фронта, военным необходимы портативные и простые в эксплуатации комплексы.