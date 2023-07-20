РФ выпускает дроны Shahed: 5 главных отличий от иранского производства (фото)

Российское изделие имеет другой аккумулятор, комплекс антенн "Комета", другой корпус и маркировку. Пока только непонятно, это масштабное производство или единичные случаи.

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После очередной волны ударов по Украине дронами-камикадзе Shahed в начале июля стало известно, что оккупанты начали использовать беспилотники собственного производства. На это намекала боевая часть одного из БПЛА советского или российского происхождения. Об этом сообщает Defense Express.

Источники передали изданию ряд фотографий, которые позволяют проанализировать имеющиеся различия между Shahed иранского и российского производства. Для удобства российское изделие обозначили "Герань-2", а иранское Shahed.

Отличия российской "Герани-2" от Shahed

Первое отличие между дронами заключается в маркировке. "Герань-2" получила новую маркировку с буквой "К" в номере серии. В иранском изделии серия начинается с буквы "М".

Сверху новая маркировка с буквой "К", а снизу — иранский с буквой "М" Фото: Defense Express

Также весомым отличием является то, что "Герань-2" получила корпус, состоящий из нескольких частей. Иранский Shahed имел цельнолитой корпус. Это удалось установить благодаря анализу предоставленных изображений. В частности, в хвостовой части заметны отверстия для соединения частей корпуса дрона-камикадзе.

На верхнем изображении есть отверстия для соединения частей корпуса Фото: Defense Express

Кроме этого российский образец получил новый материал корпуса. Если раньше он был похож на соты внутри, то теперь он выглядит как пена.

Разница материалов в российском и иранском изделии Фото: Defense Express

"Герань-2" теперь имеет новую боевую часть, которая состоит из вольфрамовых шариков. Кроме этого он теперь маркируется кириллицей, а не латиницей. Внутри беспилотник теперь имеет модуль "Комета", которая обеспечивает защиту от помех. Ранее такого устройства не было. Также изменился аккумулятор. Если в иранском образце он был сделан из аккумуляторов типа Li-Ion 18650, то теперь он гелевый и российского производства Delta Battery.

Вольфрамовые шарики в российском дроне Аккумулятор российской компании Delta Battery

В издании делают вывод, что РФ действительно начала использовать для атак на Украину дроны-камикадзе собственного производства и российскими деталями. Однако пока непонятно, это единичные образцы, или Кремль смог развернуть масштабное производство.

Напомним, 19 июля в РФ признали, что дрон "Герань-2" — это иранский Shahed-136. Однако Иран продолжает отрицать поставки беспилотников Кремлю.

14 июля аналитики писали, что Иран начал самостоятельно производить детали для дронов Shahed. Для этого инженеры украли японские технологии.