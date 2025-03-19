У воїнів забрали машину: поліціянт "навмисно кинувся під колеса", — соцмережі (відео)

У громадській організації заявили, що у військовослужбовців безпідставно забрали машину й виписали їм штраф. Коли ж ті приїхали на штрафмайданчик, усе закінчилося приїздом спецпризначенців.

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У військовослужбовців забрали машину, якою вони невдовзі мали їхати на Покровський напрямок. Про це 16 березня повідомили у ГО "Бюро по боротьбі з екологічними злочинами", припустивши, що евакуація була безпідставною.

"Звичайно, не обійшлося й без штрафу. Зауважимо, що сума, яку повинні сплатити порушники, формується ще й з урахуванням евакуаційних послуг, вартість яких перевищує фактичний штраф", — додала пресслужба.

Наступного дня у громадській організації заявили, що нині евакуація машин у Києві — це "бізнес, який наживається на вибіркових людях". Йдеться про те, що на штрафмайданчик потрапляють "не всі авто".

У ГО заявили, що звернулись до поліції та Департаменту територіального контролю з проханням приїхати на штрафмайданчик, але їх проігнорували. Натомість правоохоронець "навмисно кинувся під колеса" і нібито був при цьому п’яним. Після такої провокації приїхали спецпризначенці й ще кілька поліціянтів.

"Саме в такі моменти ми розуміємо, що якби не наша відеофіксація, подібне свавілля набрало б ще більших обертів. Комусь можна порушувати, а комусь ні. І це не правильно! Закон має бути один для всіх, незалежно від статусу", — зазначено у пості.

18 березня пресслужба опублікувала відео, на якому поліціянт "вирішив створити провокацію, використовуючи свої акторські здібності". Його поведінку назвали дуже цинічною, наголосивши, що правоохоронець свідомо кинувся під колеса машини військовослужбовців.

"Для тих хто досі не розуміє, для чого ми завжди все знімаємо: причина цьому — саме такі ситуації, які могли б призвести до наклепу та покарання невинних людей", — додали у ГО.

У київській поліції на момент публікації матеріалу не коментували інцидент.

Нагадаємо, у Кременчуці 19 березня чоловік відкрив вогонь по працівнику ТЦК. Він дістав зброю, коли поліціянти й військові попросили показати документи.

Зранку 18 березня відбулася стрілянина в одному з ТРЦ Білої Церкви, у лікарню госпіталізували пораненого. Згодом поліція заявила, що затримала 6 осіб, їм загрожує до 15 років ув’язнення.