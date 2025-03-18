Стрілянина в Білій Церкві: поліція затримала шістьох осіб, що відомо (відео)

В поліції розповіли, що розшукують ще чотирьох причетних осіб. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Правоохоронці затримали шістьох осіб, причетних до стрілянини в одному із торгово-розважальних центрів Білої Церкви (Київська область). Про це повідомили в пресцентрі поліції Київської області.

"За результатами відпрацювання події встановлено шістьох фігурантів, мешканців Київської області. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розшукують ще чотирьох причетних осіб та встановлюють мотиви злочину. Вже розпочато досудове розслідування за фактами замаху на вбивства хуліганства, а також незаконного поводження зі зброєю. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Стрілянина в Білій Церкві: що відомо

Нагадаємо, що 18 березня об 11:04 група невідомих зайшла у спортивний клуб, який розташований в одному із ТРЦ Білої Церкви. Вони відкрили вогонь по відвідувачах та втекли.

Один із клієнтів спортзалу отримав поранення, інші викликали поліцію та швидку. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.

Потерпілого під час стрільби госпіталізовано з пораненням нижніх кінцівок. Правоохоронці також зазначили, що на момент інциденту в спортклубі була відсутня охорона та металошукачі.

Нещодавно в Києві біля станції метро "Чернігівська" сталась погоня зі стріляниною. Тоді поліцейські намагались зупинити водія позашляховика Mercedes Geländewagen за порушення ПДР, але він став агресивним та продовжив рух.

Нагадаємо, що в Луцьку чоловік вчинив стрілянину через ТЦК. Військкоми заявили, що намагались перевірити у втікача військові документи.