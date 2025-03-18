Потерпілого оперують: у поліції озвучили подробиці стрільби в Білій Церкві (відео)
Правоохоронці зазначили, що на момент інциденту в спортклубі була відсутня охорона та металошукачі.
Потерпілого під час стрільби у спортивному клубі одного торгово-розважального центру Білої Церкви, Київська область, госпіталізовано з пораненням нижніх кінцівок. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко.
"Унаслідок події було поранено одного відвідувача закладу. Його госпіталізовано із вогнепальним пораненням нижніх кінцівок. Наразі потерпілого оперують", — зазначила вона.
Представниця поліції додала, що особи увірвалися до приміщення спортивного клубу, здійснили кілька пострілів зі зброї та втекли. В той час у спортклубі була відсутня охорона та металошукачі.
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Дану подію було зареєстровано у Білоцерківському районному управлінні поліції Київщини. Яна Єрмоленко зазначила, що на місці інциденту працювали слідчі поліції та експерти, проводились опитування свідків та очевидців. За їхнім описом правоохоронці будуть встановлювати зловмисників.
В поліції Київської області додали, що за фактом замаху на вбивство та хуліганство розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Нині тривають слідчі дії.
Стрілянина в Білій Церкві: що відомо
Нагадаємо, що 18 березня об 11:04 група невідомих зайшла у спортивний клуб, який розташований в одному із ТРЦ Білої Церкви. Вони відкрили вогонь по відвідувачах та втекли.
Один із клієнтів спортзалу отримав поранення, інші викликали поліцію та швидку. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.
Нагадаємо, нещодавно в Києві біля станції метро "Чернігівська" сталась погоня зі стріляниною. Тоді поліцейські намагались зупинити водія позашляховика Mercedes Geländewagen.
Зазначимо, що в Луцьку чоловік вчинив стрільбу через ТЦК. Військкоми заявили, що намагались перевірити у втікача військові документи.
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