Пострадавшего оперируют: в полиции озвучили подробности стрельбы в Белой Церкви (видео)

Правоохранители отметили, что на момент инцидента в спортклубе отсутствовала охрана и металлоискатели.

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Пострадавший во время стрельбы в спортивном клубе одного торгово-развлекательного центра Белой Церкви, Киевская область, госпитализирован с ранением нижних конечностей. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь полиции Киевской области Яна Ермоленко.

"В результате происшествия был ранен один посетитель заведения. Он госпитализирован с огнестрельным ранением нижних конечностей. Сейчас пострадавшего оперируют", — отметила она.

Представительница полиции добавила, что лица ворвались в помещение спортивного клуба, произвели несколько выстрелов из оружия и скрылись. В то время в спортклубе отсутствовала охрана и металлоискатели.

Данное событие было зарегистрировано в Белоцерковском районном управлении полиции Киевщины. Яна Ермоленко отметила, что на месте инцидента работали следователи полиции и эксперты, проводились опросы свидетелей и очевидцев. По их описанию правоохранители будут устанавливать злоумышленников.

В полиции Киевской области добавили, что по факту покушения на убийство и хулиганство начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Сейчас продолжаются следственные действия.

Стрельба в Белой Церкви: что известно

Напомним, что 18 марта в 11:04 группа неизвестных зашла в спортивный клуб, который расположен в одном из ТРЦ Белой Церкви. Они открыли огонь по посетителям и скрылись.

Один из клиентов спортзала получил ранения, другие вызвали полицию и скорую. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.

Напомним, недавно в Киеве возле станции метро "Черниговская" произошла погоня со стрельбой. Тогда полицейские пытались остановить водителя внедорожника Mercedes Geländewagen.

Отметим, что в Луцке мужчина устроил стрельбу из-за ТЦК. Военкомы заявили, что пытались проверить у беглеца военные документы.