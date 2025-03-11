В Киеве полиция со стрельбой гонялась за водителем по газонам: детали (видео)

Водитель на черном Mercedes Geländewagen пытался скрыться от полиции возле станции метро "Черниговская".

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Погоня со стрельбой произошла в Киеве возле станции метро "Черниговская". Полицейские пытались остановить водителя внедорожника Mercedes Geländewagen. Об этом сообщают столичные паблики.

Погоня за водителем произошла возле станции метро "Черниговская"

На видео видно, как водитель пытался убежать по газонам и даже "прокатил" сотрудника полиции, который держался за окно.

Подробности инцидента пока неизвестны. В Нацполиции комментариев пока не предоставили.

Предварительно, сообщается, что водителя остановили за нарушение ПДД, но он стал агрессивным и продолжил движение. Был один выстрел в воздух.

Напомним, в Украине рассматривают возможность введения новых штрафов для водителей, чьи транспортные средства создают слишком громкий шум. Размер штрафа может достигать 34 000 гривен. Кроме того, нарушителей ожидает возможность лишения водительских прав.