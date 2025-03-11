В Киеве полиция со стрельбой гонялась за водителем по газонам: детали (видео)
Водитель на черном Mercedes Geländewagen пытался скрыться от полиции возле станции метро "Черниговская".
Погоня со стрельбой произошла в Киеве возле станции метро "Черниговская". Полицейские пытались остановить водителя внедорожника Mercedes Geländewagen. Об этом сообщают столичные паблики.
На видео видно, как водитель пытался убежать по газонам и даже "прокатил" сотрудника полиции, который держался за окно.
Подробности инцидента пока неизвестны. В Нацполиции комментариев пока не предоставили.
Предварительно, сообщается, что водителя остановили за нарушение ПДД, но он стал агрессивным и продолжил движение. Был один выстрел в воздух.
Напомним, в Украине рассматривают возможность введения новых штрафов для водителей, чьи транспортные средства создают слишком громкий шум. Размер штрафа может достигать 34 000 гривен. Кроме того, нарушителей ожидает возможность лишения водительских прав.
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