У Києві поліція із стріляниною ганялась за водієм по газонах: деталі (відео)
Водій на чорному Mercedes Geländewagen намагався втекти від поліції біля станції метро "Чернігвська".
Погоня із стріляниною сталась у Києві біля станції метро "Чернігівська". Поліцейські намагались зупинити водія позашляховика Mercedes Geländewagen. Про це повідомляють столичні пабліки.
На відео видно, як водій намагався втекти по газонах та навіть "прокатав" співробітника поліції, який тримався за вікно.
Подробиці інциденту поки невідомі. У Нацполіції коментарів поки не надали.
Попередньо, повідомляється, що водія зупинили за порушення ПДР, але він став агресивним та продовжив рух. Був один постріл в повітря.
Нагадаємо, в Україні розглядають можливість введення нових штрафів для водіїв, чиї транспортні засоби створюють занадто гучний шум. Розмір штрафу може сягати 34 000 гривень. Крім того, на порушників очікує можливість позбавлення водійських прав.
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