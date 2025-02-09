До 34 тис. грн: в Україні вводять нові штрафи для водіїв

Деякі водії навмисно оснащують свої автомобілі спеціальними пристроями, що підвищують шум двигуна, що каратимуть за законом.

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В Україні розглядають можливість введення нових штрафів для водіїв, чиї транспортні засоби створюють занадто гучний шум. Про це повідомляється в законопроєкті №9564, який передбачає суттєві стягнення.

Розмір штрафу може сягати 34 000 гривень. Крім того, на порушників очікує можливість позбавлення водійських прав.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що деякі водії навмисно оснащують свої автомобілі спеціальними пристроями, що підвищують шум двигуна, що стало основою для пропозиції про введення штрафних санкцій.

Крім фінансового штрафу, законопроєкт передбачає можливість позбавлення водійських прав на строк від трьох до шести місяців. Водночас у документі зазначено, що в деяких випадках повторне порушення може обійтися тільки штрафом, без додаткових санкцій.

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