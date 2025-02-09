До 34 тыс. грн: в Украине вводят новые штрафы для водителей

Некоторые водители намеренно оснащают свои автомобили специальными устройствами, повышающими шум двигателя, что будет караться по закону.

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В Украине рассматривается возможность введения новых штрафов для водителей, чьи транспортные средства производят слишком громкий шум. Об этом сообщается в законопроекте №9564 предусматривает существенные взыскания.

Размер штрафа может достигать 34 000 гривен. Кроме того, нарушителей ожидает возможность лишения водительских прав.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что некоторые водители намеренно оснащают свои автомобили специальными устройствами, повышающими шум двигателя, что стало основой для предложения о введении штрафных санкций.

Помимо финансового штрафа, законопроект предусматривает возможность лишения водительских прав на срок от трех до шести месяцев. В то же время в документе указано, что в некоторых случаях повторное нарушение может обойтись только штрафом, без дополнительных санкций.

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