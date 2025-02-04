До 6 800 грн: за что украинцы могут получить штрафы прямо на рабочем месте

В законе прописаны финансовые санкции за умышленную и систематическую травлю сотрудников с целью психологического/экономического давления.

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Моббинг включает в себя психологическое давление на сотрудников, унижение их достоинства и оскорбления в адрес коллег. Такая травля на рабочем месте является правонарушением, которое может привести к штрафам и даже увольнению. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Этот термин внесли в Кодекс об административных правонарушениях и в Кодекс законов о труде относительно недавно, однако в обществе его проявления существуют давно. Чтобы минимизировать подобные случаи в трудовых отношениях, в законе прописали финансовые санкции за умышленную и систематическую травлю сотрудников с целью психологического/экономического давления.

Согласно статье 173-5 КУоАП, моббинг влечет за собой:

для физических лиц — штраф в размере от 850 до 1 700 грн или общественные работы на срок от 20 до 30 часов;

для ФЛП и должностных лиц — штраф в размере от 1 700 до 3 400 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

В случае совершения моббинга группой лиц или человеком, которого в течение года привлекли к административной ответственности за аналогичные действия, санкция увеличится до 1 700-3 400 грн для сотрудников и до 3 400-6 800 грн для должностных лиц. Продолжительность общественных работ увеличится до 30-50 и 40-60 часов соответственно.

Также существует статья 41 КЗоТ, в которой сказано: "Трудовой договор может быть расторгнут в случае совершения руководителем предприятия, учреждения, организации моббинга (травли) независимо от форм проявления и/или непринятия мер по его прекращению, установленного судебным решением, вступившим в законную силу".

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.