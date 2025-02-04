До 6 800 грн: за що українці можуть отримати штрафи просто на робочому місці

У законі прописано фінансові санкції за умисне і систематичне цькування співробітників з метою психологічного/економічного тиску.

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Мобінг включає в себе психологічний тиск на співробітників, приниження їхньої гідності та образи на адресу колег. Таке цькування на робочому місці є правопорушенням, яке може призвести до штрафів і навіть звільнення. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Цей термін внесли до Кодексу про адміністративні правопорушення та до Кодексу законів про працю відносно нещодавно, проте в суспільстві його прояви існують давно. Щоб мінімізувати подібні випадки в трудових відносинах, у законі прописали фінансові санкції за умисне та систематичне цькування співробітників з метою психологічного/економічного тиску.

Згідно зі статтею 173-5 КУпАП, мобінг тягне за собою:

для фізичних осіб — штраф у розмірі від 850 до 1 700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин;

для ФОП і посадових осіб — штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

У разі вчинення мобінгу групою осіб або людиною, яку протягом року притягнули до адміністративної відповідальності за аналогічні дії, санкція збільшиться до 1 700-3 400 грн для працівників і до 3 400-6 800 грн для посадових осіб. Тривалість громадських робіт збільшиться до 30-50 і 40-60 годин відповідно.

Також існує стаття 41 КЗпП, у якій сказано: "Трудовий договір може бути розірвано в разі вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів щодо його припинення, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили".

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.