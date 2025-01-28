В Украине трудовое законодательство предусматривает обязанность компании официально оформить сотрудника и платить ему зарплату "в белую", то есть с выплатой всех налогов. Также по закону компании должны трудоустраивать лиц с инвалидностью. Какие штрафы в 2025 году предусмотрены за нарушение норм, выяснял Фокус.

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В Украине давно и активно работает так называемый теневой сектор экономики, когда компании не платят должным образом все налоги. В частности речь идет и об уплате налогов на зарплаты работников. "Выплата нелегальной заработной платы ("черной" заработной платы или зарплаты "в конверте") является системным фактором тенизации экономики Украины, что распространяет социально демпинговые формы занятости. Проблема тенизации экономики является острой для многих национальных экономик мира и Украина, к сожалению, не является исключением. По расчетам Минэкономики, последний раз публично опубликованным в октябре 2022 года, уровень теневой экономики в 2021 году составил 32% от объема официального ВВП, что на 2 п.п. больше показателя 2020 года. Какова ситуация на сегодня, можно лишь предположить, что она хуже", — отмечает Валерия Гудий, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". Подробно о нормах законодательства и штрафах для работодателей — в статье Фокуса.

Зарплаты — неофициально: что грозит компаниям за "конверты"

В соответствии с нормами законодательства, компании-работодатели, которые не оформляют трудовые отношения с работниками, подлежат штрафным санкциям, которые привязаны к размеру минимальной зарплаты (МЗП). Напомним, в 2025 году размер минималки составляет 8 тысяч грн.

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Как пояснил юрист АО "Виннер Партнерс" Константин Скляр, в 2025 году за не оформление трудовых отношений установлены следующие штрафы:

фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора: штраф — 10 МЗП за каждого работника, что равно 80 000 грн;

повторное нарушение: если нарушение повторяется в течение двух лет со дня выявления, штраф возрастает до 30 МЗП за каждого работника, что равно 240 000 грн ;

; за несоблюдение сроков выплаты зарплаты: штраф — 3 МЗП за каждого работника, что равно 24 000 грн ;

; несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда: штраф составляет 2 МЗП за каждого работника, что равно 16 000 грн.

Компания в случае выявления нарушения заплатит штраф в размере 80 тыс грн за каждого работника, который не оформлен официально Фото: Unplash

Итак, добавляет Валерия Гудий, сегодня размер штрафа за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов (кроме случаев, если плательщиком единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов является сам работник) составляет 80 тысяч гривен за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. "К юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога первой — третьей групп, применяется предупреждение", — говорит Валерия Гудий.

Фактическим основанием для наложения штрафа может быть:

решение суда об оформлении трудовых отношений с работником, выполнявшим работу без заключения трудового договора, и установлении периода такой работы;

акт, составленный по результатам мероприятия государственного контроля за соблюдением законодательства о труде или занятости населения, осуществленного в связи с невыполнением требований предписания;

акт, составленный по результатам мероприятия государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, в ходе которого выявлены факты использования труда неоформленных работников;

акт проверки ГНС, ее территориального органа, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о труде.

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Не только штрафы придется заплатить компаниям, которые неофициально сотрудничают со своими работниками, — возникнет необходимость уплаты налогов, ЕСВ и военного сбора. Также налоговая может дополнительно оштрафовать за то, что работодатели не показали в отчетности реальные доходы работников.

Кроме штрафов, компании должны уплатить все налоги за работника, которому выплачивали другую зарплату, чем указано в отчетности предприятия Фото: Главком

"Налоговая служба имеет право выставить счет работодателю по налогам, которые не были уплачены с реальной зарплаты работника. Такой счет будет называться налоговое уведомление-решение (НУР). Законодательство предусматривает, что работодатели, которые не отражают реальные доходы работников в отчетности, подлежат штрафам, а штрафы за такие нарушения могут составлять до 10-кратного размера налога, который не был уплачен. Если нарушение повторяется, штрафы могут расти, и работодатель может подлежать дополнительным санкциям", — пояснил в комментарии Фокусу Константин Скляр.

Обязаны ли работодатели оформлять в штат лиц с инвалидностью

Украинские работодатели обязаны соблюдать законодательные требования по трудоустройству людей с инвалидностью в 2025 году. Нарушение этого норматива влечет за собой штрафные санкции, и об этом говорится в законе №875 "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью:

для предприятий с 8 до 25 работников: необходимо создать как минимум одно рабочее место для лица с инвалидностью.

для предприятий с более 25 работниками: установлена квота в размере 4% от среднеучетной численности штатных работников.

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Как отмечает Екатерина Струкова, адвокат Stron Legal Services, в случае невыполнения этих нормативов работодатели несут ответственность в виде административно-хозяйственных санкций. А размер штрафа зависит от количества работников на предприятии: если до 15 работников, то штраф — половина средней годовой заработной платы на предприятии за каждое незанятое рабочее место, предназначенное для лица с инвалидностью. Для предприятий с более 15 работниками штраф равен средней годовой заработной плате на предприятии за каждое незанятое рабочее место, предусмотренное для лица с инвалидностью.

Современное законодательство указывает на обязанность работодателей трудоустраивать людей с инвалидностью

Но уже в 2025 году санкции к предприятиям, где нет трудоустроенных лиц с инвалидностью, отменяются. Ведь в январе 2025 года в законодательство были внесены важные изменения. 15 января 2025 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд" (законопроект №5344-д). Там предусмотрено внедрение государственных стандартов оборудования (обустройства) рабочего места для различных видов потери функционала и обеспечения разумным приспособлением рабочих мест на предприятиях и организациях всех форм собственности, а также вводится уплата взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива трудоустройства. Взнос предусмотрен в меньшем размере по сравнению с размером административно-хозяйственных санкций, но обязанность по его уплате устанавливается для всех категорий работодателей — то есть и для частных компаний, и для госпредприятий и госучреждений.

Для компаний, трудоустраивающих лиц с инвалидностью, действуют льготы: за таких лиц они уплачивают ЕСВ по льготной ставке 8,41% вместо стандартных 22%

"Верховная Рада приняла законопроект №5344-д, который предоставляет работодателям альтернативу: либо трудоустроить лиц с инвалидностью, либо платить целевой взнос на их поддержку в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Это позволяет работодателям, которые не имеют возможности создать соответствующие рабочие места, поддерживать трудоустройство лиц с инвалидностью через финансовые взносы", — пояснила Екатерина Струкова.

Согласно законопроекту, размер взноса рассчитывается путем определения результата произведения следующих показателей:

40% среднемесячной заработной платы (вознаграждения) в соответствующем календарном квартале, рассчитанной на одного работника;

количество месяцев в квартале;

разница между установленным нормативом рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью и среднеучетным количеством штатных работников — лиц с инвалидностью за квартал, трудоустроенных работодателем.

В 2025 году вводится уплата взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью вместо административно-хозяйственных санкций Фото: Pexels

В Украине также действуют некоторые стимулы для работодателей, которые трудоустраивают лиц с инвалидностью. Как объяснила Екатерина Струкова, действует сниженная ставка единого социального взноса (ЕСВ): работодатели платят ЕСВ по льготной ставке 8,41% (вместо стандартных 22%) для работников с инвалидностью. "В течение первого года после трудоустройства лица с инвалидностью работодатель может получить компенсацию 50% фактических расходов на оплату труда таких работников", — отметила в комментарии Фокусу адвокат Екатерина Струкова.