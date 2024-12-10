В Украине произошли изменения в бронировании. Поэтому Фокус расспросил юриста, что нужно для того, чтобы забронировать работника с декабря 2024 года.

Related video

В Украине вступила в силу новая редакция Порядка бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 27.01.2023 №76, так называемый Порядок №76. В материале"Уже с 1 декабря: какие новые правила бронирования работников и кого невозможно забронировать" Фокус подробно разобрал новые правила бронирования сотрудников. По словам юриста адвокатского объединения Verity Group Владислава Лукьяненко, в обновленном документе о бронировании предусмотрено, что в этот список добавляются только те военнообязанные работники, которые в обязательном порядке должны соответствовать всем критериям. И прежде всего получать надлежащую зарплату.

Новый порядок бронирования военнообязанных работников: перечень требований

"Абзацем 3 пункта 8 Порядка, предусмотрено, что в список бронирования включаются только те военнообязанные работники, которые в обязательном порядке должны соответствовать ВСЕМ приведенным условиям", — отмечает Лукьяненко.

Обязательный критерий для бронирования работника — начисленная зарплата не менее 20 000 грн.

Юрист перечислил все требования к работнику, которого хотят забронировать.

Пребывание в трудовых отношениях с критически важным предприятием, на котором начисляется заработная плата за каждый месяц последнего отчетного периода (квартал) не ниже размера 20 000 грн. Это означает, что для того, чтобы забронировать работника в декабре 2024 года, нужно, чтобы его начисленная зарплата за каждый из месяцев ІІІ квартала (июль, август и сентябрь) была не меньше 20 000 грн. Когда же бронирование такого работника будет происходить в месяцах І квартала 2025 г., будет проверяться зарплата работника за октябрь, ноябрь, декабрь. Пребывание на воинском учете. Обновление военно-учетных данных (уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета").

Если человек не обновил данные и находится в розыске его забронировать невозможно

"То есть, если человек не обновил данные и находится в розыске, его забронировать невозможно", — отмечает эксперт.

Добавим, что бронирование военнообязанных теперь осуществляется по спискам военнообязанных, которые предлагаются к бронированию в электронной форме средствами портала "Дія".

Информация о предоставлении отсрочки от призыва отражается в военно-учетном документе в электронной форме Фото: "Варта"

Как проверить наличие бронирования

Согласно новым правилам бронирования, в течение 72 часов с момента формирования списка в Реестре "ОБЕРІГ" перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае соответствия всем выше приведенным требованиям к работнику.

Важно

Только онлайн: Федоров назвал критерии бронирования сотрудников от мобилизации с 1 декабря

"Вся информация о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации (бронирование) отображается в военно-учетном документе в электронной форме. То есть, в случае соответствия всех данных в реестрах: "ОБЕРІГ", ПФУ, ГНС, и в соответствии с п. 29 Порядка, информация в течение трех дней об отсрочке автоматически появляется в мобильном приложении "Резерв+", без необходимости обращения в соответствующий ТЦК и СП", — объясняет юрист.

Отметим, что срок действия отсрочки на основании бронирования не может превышать 12 месяцев для военнообязанных работников критически важного предприятия.

Напомним, Фокус уже писал о новом постановлении Кабмина №1362, которое позволяет бронирование от мобилизации военнообязанных из расширенного списка профессий.