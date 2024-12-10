В Україні відбулися зміни у бронюванні. Тож Фокус розпитав юриста, що потрібно для того, щоб забронювати працівника від грудня 2024 року.

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В Україні набула чинності нова редакція Порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації і воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 №76, так званий Порядок №76. В матеріалі "Вже з 1 грудня: які нові правила бронювання працівників і кого неможливо забронювати" Фокус докладно розібрав нові правила бронювання співробітників. За словами юриста адвокатського обʼєднання Verity Group Владислава Лук'яненка, в оновленому документі про бронювання передбачено, що до цього списку додаються лише ті військовозобов’язані працівники, які в обов’язковому порядку мають відповідати всім критеріям. І передусім отримувати належну зарплату.

Новий порядок бронювання військовозобов’язаних працівників: перелік вимог

"Абзацом 3 пункту 8 Порядку, передбачено, що у список бронювання включаються тільки ті військовозобов’язані працівники, які в обов’язковому порядку мають відповідати ВСІМ наведеним умовам", — наголошує Лук'яненко.

Обов’язковий критерій для бронювання працівника — нарахована зарплата не менше 20 000 грн.

Юрист перелічив усі вимоги до працівника, якого хочуть забронювати.

Перебування у трудових відносинах з критично важливим підприємством, на якому нараховується заробітна плата за кожний місяць останнього звітного періоду (квартал) не нижче за розмір 20 000 грн. Це означає, що для того, щоб забронювати працівника у грудні 2024 року, потрібно, аби його нарахована зарплата за кожен з місяців ІІІ кварталу (липень, серпень та вересень) була не меншою за 20 000 грн. Коли ж бронювання такого працівника відбуватиметься у місяцях І кварталу 2025 р., перевірятиметься зарплата працівника за жовтень, листопад, грудень. Перебування на військовому обліку. Оновлення військово-облікових даних (уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку").

Якщо особа не оновила дані і знаходить у розшуку її забронювати неможливо

"Тобто, якщо особа не оновила дані і знаходиться у розшуку, її забронювати неможливо", — зауважує експерт.

Додамо, що бронювання військовозобов'язаних тепер здійснюється за списками військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання в електронній формі засобами порталу "Дія".

Інформація про надання відстрочки від призову відображається у військово-обліковому документі в електронній формі Фото: "Варта"

Як перевірити наявність бронювання

Згідно з новими правилами бронювання, протягом 72 годин з моменту формування списку в Реєстрі "ОБЕРІГ" переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі відповідності всім вище наведеним вимогам до працівника.

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"Уся інформація про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (бронювання) відображається у військово-обліковому документі в електронній формі. Тобто, у разі відповідності всіх даних у реєстрах: "ОБЕРІГ", ПФУ, ДПС, та відповідно до п. 29 Порядку, інформація протягом трьох днів про відстрочку автоматично з’являється у мобільному застосунку "Резерв+", без необхідності звернення до відповідного ТЦК та СП", — пояснює юрист.

Зазначимо, що термін дії відстрочки на підставі бронювання не може перевищувати 12 місяців для військовозобов’язаних працівників критично важливого підприємства.

Нагадаємо, Фокус вже писав про нову постанову Кабміну №1362, яка дозволяє бронювання від мобілізації військовозобов'язаних із розширеного списку професій.