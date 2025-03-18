Неизвестные устроили стрельбу в ТРЦ в Белой Церкви

Один человек получил ранения. Сейчас нападавших ищут.

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Полиция Киевщины разыскивает лиц, которые устроили стрельбу в одном из ТРЦ в Белой Церкви. Один человек пострадал, а нападавшие скрылись с места происшествия. Об этом сообщают в Нацполиции.

Спортзал в Белой церкви где произошла стрельба Фото: Нацполиция

Сообщается, что инцидент произошел в 11.04. Группа неизвестных зашла в спортивный клуб, который расположен в одном из ТРЦ Белой Церкви. Они открыли огонь по посетителям и скрылись.

Один из клиентов спортзала получил ранения, другие вызвали полицию и скорую.

На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.

ТРЦ в Белой церкви где произошла стрельба Фото: Нацполиция

"Событие зарегистрировано в Белоцерковском районном управлении полиции. Решается вопрос о правовой квалификации. Полицейские разыскивают нападавших и опрашивают очевидцев преступления", — сообщили в Нацполиции.

Напомним, 14 марта мужчина совершил нападение на известного одесского активиста и волонтера Демьяна Ганула. Он расстрелял Ганула прямо на улице и скрылся с места происшествия. Стрелка впоследствии задержали, оказалось, что он дезертир. Фокус писал о деле Ганула и о подозреваемом в его убийстве.