Невідомі влаштували стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві
Одна людина отримала поранення. Нині нападників шукають.
Поліція Київщини розшукує осіб, які вчинили стрілянину в одному із ТРЦ у Білій Церкві. Одна людина постраждала, а нападники втекли з місця події. Про це повідомляють у Нацполіції.
Повідомляється, що інцидент трапився о 11.04. Група невідомих зайшла у спортивний клуб, який розташований у одному із ТРЦ Білої Церкви. Вони відкрили вогонь по відвідувачах та втекли.
Один із клієнтів спортзалу отримав поранення, інші викликали поліцію та швидку.
На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.
"Подію зареєстровано у Білоцерківському районному управлінні поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Поліцейські розшукують нападників та опитують очевидців злочину", — повідомили у Нацполіції.
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Нагадаємо, 14 березня чоловік вчинив напад на відомого одеського активіста та волонтера Дем'яна Ганула. Він розстріляв Ганула просто на вулиці та втік з місця події. Стрільця згодом затримали, виявилось, що він дезертир. Фокус писав про справу Ганула та про підозрюваного у його вбивстві.
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